Contrordine Rocchi: "Non c'è rigore su Gimenez e non è un episodio da Var". Fiorentina penalizzata

La Fiorentina contro il Milan, oltre a non aver espresso una buona prestazione sul campo, è stata penalizzata da una decisione arbitrale sbagliata.

“Non è rigore”

Rispetto a quanto emerso ieri, siamo al contrordine perché l'opinione del designatore, Gianluca Rocchi, è diametralmente opposta a quella che aveva fatto uscire determinata stampa: “Non è rigore e non è un episodio da VAR”. Questa la sua opinione in merito, riportata dal Corriere dello Sport-Stadio.

Il tutto sarà esplicitato oggi, quando nel primo pomeriggio DAZN farà vedere la nuova puntata di Open VAR dove, al posto di Rocchi dovrebbe presentarsi il coordinatore arbitri-società, Andrea De Marco.

Due turni di stop

Sicuramente l'arbitro dell'incontro di San Siro, Livio Marinelli, e il Var, Rosario Abisso, salteranno domenica prossima e molto probabilmente anche l’infrasettimanale del 28-29-30 ottobre, rientrando (magari a ruoli invertiti) nel week end successivo. Un solo turno sarebbe una presa in giro, anche per la società coinvolta, la Fiorentina, che si è sentita giustamente penalizzata.

Rocchi non vuole “rigorini”, vuole decisioni nette, “se è rigore è rigore, se non lo è non lo è”, senza troppi giri di parole.