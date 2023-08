Betis-Martinez Quarta, si può fare. Ma prima gli spagnoli devono cedere un difensore molto richiesto. I dettagli

La notizia è di ieri sera: la Fiorentina avrebbe già ricevuto un'offerta da parte del Betis Siviglia per Lucas Martinez Quarta. Cifre e risposta del club ancora non note, ma l'interesse degli spagnoli è confermato. Prima di muoversi definitivamente, prima, il Betis deve portare a termine una cessione preventivata da tempo, ma ancora non formalizzata.

Il difensore ex Lazio Luiz Felipe, dopo una buona stagione in biancoverde, ha molte richieste. Ormai tramontata l'idea Napoli (che ha virato su Natan), c'è stata una lunga trattativa con il West Ham mai portata a termine. Adesso, negli ultimi giorni, è spuntato anche il Nottingham Forest per lui.