Palladino lo voleva a Firenze ma scelse il Milan. Dopo l'esclusione da parte di Allegri adesso un centrocampista riparte da Cremona

La Fiorentina lo aveva cercato la scorsa estate quando Raffaele Palladino, suo ex allenatore ai tempi del Monza, era sbarcato a Firenze e durante la finisce invernale di mercato, ma il giocatore preferì prendere altre scelte. Ad Agosto scelse di restare a Monza alla corte di Alessandro Nesta, mentre a Gennaio, con i Brianzoli con un piede in Serie B, scelse di accettare il trasferimento a titolo definitivo al Milan. I primi sei mesi con Conceicao non sono stati però esaltanti per il francese, che all’arrivo di Massimiliano Allegri a Milanello è stato di fatto messo alla porta.

Dopo appena sei mesi a Milanello, l'ex Monza è già con le valigie in mano

Il centrocampista francese, arrivato a gennaio dal Monza per circa 10 milioni di euro, non ha convinto né il dirigente Tare né l’allenatore Allegri, risultando fuori dai piani per la prossima stagione. Da qualche settimana, come riportato da Cuoregrigioross.com, Bondò è pero in trattativa con la Cremonese. Il centrocampista di proprietà del Milan, infatti, sembrava indeciso sul trasferimento in prestito secco da mister Nicola e, prima di prendere una decisione definitiva, attendeva un confronto diretto con il direttore sportivo Tare. Ebbene, tornato in Italia dopo la tournée in Asia, Bondo ha parlato con il nuovo ds e sembra che gli sia stato consigliato di giocare con continuità a Cremona. A maggior ragione dopo che il Milan ha ufficializzato, in quel ruolo, gli arrivi di Modrić, Ricci e Jashari.

L'ex obiettivo della Fiorentina è ad un passo dalla Cremonese

Secondo quanto riportato la trattativa potrebbe accendersi tra oggi e l’inizio della prossima settimana, con la Cremonese che accoglierebbe Bondò con la formula del prestito secco. Confermata infatti la mancanza di diritto o obbligo di riscatto, comunque vada la stagione il classe 2003 a giungo farà ritorno a Milano.