Fatta per Nicolussi Caviglia, sarà un giocatore della Fiorentina. La formula e le cifre dell'operazione

Nicolussi Caviglia è un giocatore della Fiorentina. Mancavano da limare gli ultimi dettagli e adesso non ci sono più dubbi: l'operazione si farà e nelle prossime ore il nuovo centrocampista viola sarà a Firenze.

Le cifre dell'operazione

Come riporta Niccolò Ceccarini, l'operazione andrà in porto sulla base di un prestito oneroso a 1 milione, con obbligo di riscatto a 7 milioni che scatterà al raggiungimento del 50% cento delle presenze. Pioli avrà il suo nuovo centrocampista, non resta che aspettare il suo arrivo.