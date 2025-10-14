Fiorentina, ecco la coppia offensiva per il Milan. Pioli ovvia così all'assenza in attacco
Roberto Piccoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Il Milan è troppo vicino per poter rivedere fin da subito in campo Moise Kean e, seppur nulla si possa escludere, è decisamente improbabile la presenza del numero 20 della Fiorentina a San Siro. Questo è quello che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio in merito.
La coppia per San Siro
E allora ecco che per il quotidiano sportivo ci sono Piccoli e Dzeko, di rientro a loro volta dagli impegni in Nazionale ad essere pronti per essere schierati contro il Milan dall'inizio.
Dzeko già a Firenze
Il bosniaco già oggi sarà a disposizione di Pioli perché domenica la sua rappresentativa ha completato i due impegni programmati, mentre l'azzurro rientrerà al Viola Park domani.
Quanto a Moise metterà nel mirino il Rapid. O, magari, il Bologna che si presenterà domenica 26 al Franchi.
