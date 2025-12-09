Cassano: "Qualcuno deve attaccare al muro diversi giocatori. Kean si svegli invece di fare rap"

Antonio Cassano non le manda a dire durante l'ultima puntata di Viva El Futbol. L'ex fantasista si è espresso, come di consueto, in modo piuttosto colorito a proposito delle difficoltà della Fiorentina.

Le colpe di Pioli e dei giocatori

“lo voglio partire dai tifosi - ha detto Cassano - erano 4.000 persone a Reggio Emilia. Non posso pensare a uno scempio del genere. L'errore non è stato con Vanoli, ma con Pioli. Non andava preso. Quando ho sentito Pradè gli avevo detto di non prendere Pioli. E' stato un errore. Parliamo dei giocatori: Kean prende 5 milioni, è il cugino lontano. Datti una svegliata, invece di fare rap. Gudmundsson, che quando corre come un coccodrillo, sembra Leao, tutto stiloso. Datti una mossa invece di andare in Islanda a vedere l'Aurora Boreale! Non me la posso prendere con Mandragora, ma con i giocatori più forti. Qualcuno deve attaccare al muro qualcun altro, come ha fatto Dzeko. Vanoli si deve affidare a lui”.

La corsa salvezza

Cassano però vede un futuro positivo per la squadra viola: “Detto ciò, per me la Fiorentina si salva. Il tempo c'è, ma qualcuno, ripeto, deve attaccare al muro 4-5 giocatori. Con il Verona è una partita da vita o morte”.