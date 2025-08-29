L'ex attaccante, tra le altre, della Fiorentina Diego Falcinelli è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa viola: “A Firenze ricordo mesi bellissimi, ma anche momenti delicati. Posso solo parlare bene di uno come Pioli, l'ho avuto come tecnico sia a Sassuolo che in viola. La persona è quella che ti resta dentro, è straordinaria. E poi la carriera parla per lui”.

“Nicolussi Caviglia può reggere il salto da Venezia a Firenze, ottimo calciatore”

Su Nicolussi Caviglia, da ex compagno: “Non solo ci ho giocato insieme, eravamo anche compagni di stanza. Hans è un ragazzo d'oro e anche un ottimo giocatore, ha un calcio impressionante. Sono sicuro che la Fiorentina faccia un ottimo colpo con lui, è anche vero che passare da Venezia a Firenze rappresenta un dislivello importante. Ma ricordo la sua grande dedizione al lavoro, che sicuramente gli sarà rimasta e che lo aiuterà”.

“Davanti si giocano il posto in tanti, questo può portare una crescita”

Su Piccoli, nuovo centravanti viola: “Le sue qualità le ha già dimostrate. Mi è piaciuto molto ultimamente e mi piace l'attacco della Fiorentina. Davanti sono in tanti a giocarsi il posto, è un ambiente che può portarti solo a crescere”.