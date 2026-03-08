La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli punta ancora su Ndour e rispolvera Gosens. Kean fuori dai giochi

Sono ufficiali le scelte di Paolo Vanoli per il cruciale match contro il Parma: il tecnico viola ha sciolto così i dubbi legati a Moise Kean, che va solo in tribuna. Niente recupero lampo dunque per l'attaccante e spazio per Piccoli.

Ballottaggio

A centrocampo l'altro ballottaggio, vinto da Ndour con Brescianini, che a quanto pare paga ancora il brutto primo tempo di Udine. E che poi sarà assente anche con il Rakow, non essendo in lista Uefa.

Le formazioni

FIORENTINA: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

PARMA: Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Cremaschi, Strefezza; Pellegrino.