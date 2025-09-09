Il retroscena di mercato: Prima di arrivare alla Fiorentina, Dzeko avrebbe potuto giocare in Austria. L'accordo saltato all'ultimo

Edin Dzeko proverà a confermarsi e a realizzare altri gol con la maglia della Bosnia addosso, nella sfida contro l'Austria, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

E, secondo quanto riportato dal Kurier, uno dei più importanti quotidiani austriaci, poteva esserci Vienna e non la Fiorentina nel suo destino.

Rapid e Austria Vienna

Prima che l'attaccante trovasse l'accordo con il club viola, era stato offerto sia al Rapid che all'Austria Vienna ed era anche arrivato ad un passo dal firmare per uno di questi due club (che non viene specificato).

Accordo saltato

All'ultimo però è saltato è tutto proprio per l'opportunità di venire a giocare in Italia che era sicuramente una delle destinazione preferite dal bosniaco.