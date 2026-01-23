Corriere dello Sport-Stadio: Due nomi per la difesa
Sul Corriere dello Sport-Stadio ci si dedica alla Fiorentina: tra idee di mercato e la probabile formazione contro il Cagliari.
Prima pagina
In prima pagina si legge il titolo grande: “Fascia destra a Manor. Meglio Solomon. E la Viola pensa a Becao”.
Pagina 18
A pagina 18 si legge il titolo: “Freccia Solomon. Il primo rinforzo viola all'esordio da titolare. Porterà corsa e assist”.
Pagina 19
A pagina 19 si parla di mercato: “Adesso il difensore. Becao o Diogo Leite”.
