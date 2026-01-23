​​

header logo

Corriere dello Sport-Stadio: Due nomi per la difesa

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

Sul Corriere dello Sport-Stadio ci si dedica alla Fiorentina: tra idee di mercato e la probabile formazione contro il Cagliari. 

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo grande: “Fascia destra a Manor. Meglio Solomon. E la Viola pensa a Becao”.

Pagina 18

A pagina 18 si legge il titolo: “Freccia Solomon. Il primo rinforzo viola all'esordio da titolare. Porterà corsa e assist”. 

Pagina 19

A pagina 19 si parla di mercato: “Adesso il difensore. Becao o Diogo Leite”. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti