Il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha inserito Lucas Martinez Quarta nella Top 11 dell'ultima giornata di Serie A. Queste le sue parole, sul proprio canale YouTube, a proposito del difensore della Fiorentina: “A volte penso che forse Italiano dovrebbe provarlo davvero come attaccante, perché sta segnando come tale. Chiaramente è una provocazione, però l'argentino ha un media gol superiore a quella dei centravanti viola. La Fiorentina è una squadra che crossa molto, quindi le doti aeree di Martinez Quarta fanno comodo in area di rigore".

“A volte la Fiorentina è veramente spettacolare”

Poi ha aggiunto: “Contro il Sassuolo i viola hanno giocato una grande partita, ci sono dei momenti in cui la squadra di Italiano è veramente spettacolare. Questo succede soprattutto quando certi giocatori uniscono bellezza e concretezza, penso ad esempio a Sottil. La Fiorentina ha dei giocatori certe volte un po' svolazzanti, ma questo è un momento decisivo della stagione e penso che l'allenatore abbia avuto delle risposte concrete”.