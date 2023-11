Iachini pronto a tornare in pista? Il pupillo di Commisso potrebbe sostituire un ex Juventus in Serie B

Beppe Iachini potrebbe tornare in pista, anche se stavolta non in Serie A. L'ex allenatore della Fiorentina è infatti uno dei profili selezionati dalla Sampdoria in caso di esonero di Andrea Pirlo. L'ex giocatore e tecnico della Juventus si trova infatti in una situazione precaria, dopo gli appena 7 punti raccolti in 11 partite.

Decisive saranno le sfide contro Palermo e Modena, ma la panchina di Pirlo è sempre più traballante. Secondo TMW girano anche i nomi di Maran e D'Angelo, ma l'ipotesi Iachini è attualmente la più forte considerando la sua esperienza nella categoria e in Serie A.