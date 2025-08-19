L'avventura dell'ex viola Gonzalez è già ai titoli di coda: la Juventus attende di piazzarlo per far spazio ad un nuovo attaccante
Dopo una prima stagione molto avara di soddisfazioni, l’ex Fiorentina Nico Gonzalez è in uscita dalla Juventus. Come riporta Fabrizio Romano, il suo futuro è legato a vari sviluppi di mercato in casa bianconera.
Dialoghi Juventus-Zhegrova
La squadra bianconera continua a parlare con gli agenti di Edon Zhegrova del Lille, ma per capire se affonderà sull'ala kosovara occorre prima affrontare la questione relativa a Nico Gonzalez.
Si attende di definire il futuro di Gonzalez
L’Atletico Madrid resta una pista valida per Gonzalez, ma resta da capire se gli spagnoli vorranno fare un’operazione a titolo definitivo come vorrebbe la Juventus, o se i Colchoneros si presenteranno offrendo un prestito. Gonzalez andrebbe volentieri all’Atletico, ma la formula dell’operazione può fare la differenza. Se l’argentino uscisse, spalancherebbe le porte a Zhegrova. Al momento quindi proseguono i contatti per il giocatore, in attesa di definire la situazione dell’ex attaccante della Fiorentina.