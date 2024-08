Adesso è ufficiale, Sirigu torna in Italia: dopo la Turchia giocherà in Serie B nel club dove è cresciuto

Dopo il grave infortunio avuto nella sua esperienza a Firenze Salvatore Sirigu era ripartito dall’estero: prima una breve esperienza al Nizza, senza mai scendere in campo, poi gli ultimi sei mesi passati in Turchia nelle file del Karamguruk. Adesso però, a 37 anni, il portiere è pronto a tornare in Italia, anche se in Serie B.

Da oggi infatti Sirigù è ufficialmente, e nuovamente, un giocatore del Palermo. A darne notizia è stato lo stesso club siciliano con un comunicato sul proprio sito ufficiale: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Salvatore Sirigu. Il calciatore, svincolatosi dal Karagümrük, si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2025. A Salvatore il bentornato a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

Questo il post pubblicato dal club sui social: