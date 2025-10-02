Intervenuto a Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentina Alessandro Pierini ha toccato vari argomenti, dalla sfida odierna col Sigma Olomouc alla difesa a tre di Pioli alla situazione di Martinelli.

‘Difesa a quattro? La soluzione migliore per la Fiorentina’

“Martinelli in panchina? Da capire come effettivamente stessero le cose ad inizio stagione, se Pioli avesse deciso di fare turnover per le coppe e ne avesse parlato coi calciatori. Il ruolo del portiere è particolare, dipende tutto dagli ‘accordi’ eventuali, un giocatore può non rimanerci bene. Tra difesa a tre e a quattro qualcosa cambia, ma non troppo. Cambiano i compiti e le zone del campo da coprire, ma oggi i calciatori sono molto più preparati di prima. Con due esterni come Dodô e Gosens, che in fase offensiva danno un ottimo contributo, la difesa a quattro penso sia la scelta più adatta per la Fiorentina”.

'Il Sigma non può essere una trappola, perchè…"

“Una partita come quella di oggi col Sigma non può essere una trappola per la Fiorentina. L’inizio di stagione è stato veramente brutto e al di sotto delle aspettative, i calciatori lo sanno e non possono esserci cali di tensione anche se l’avversario è molto più debole. La squadra sta faticando da ogni punto di vista e un risultato positivo darebbe slancio per il campionato. Pareggiare o perdere aprirebbe scenari non belli, vincere invece porta sempre fiducia e buone sensazioni”.