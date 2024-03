Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che con Joe Barone aveva un rapporto quasi quotidiano, ha parlato a Lady Radio della scomparsa del direttore generale della Fiorentina. Queste le sue parole: “Non abbiamo avuto problemi, solo qualche situazione a livello dialettico. Ora come ora siamo molto scossi perché io e mia figli avevamo un rapporto confidenziale con lui. Poche settimane fa ci siamo sentiti perché mi voleva chiedere un parere sul Franchi”

E ancora: “Mi ricordo quando dopo un derby di tre anni fa mi fece una battuta di conforto e mi stupì subito molto. Non posso immaginare come stia la famiglia in questo momento. Sabato mattina lo volevo chiamare, poi non l'ho fatto perché c'era la partita e altro. Lui alla Fiorentina faceva tutto”.