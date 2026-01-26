Che fine ha fatto Fazzini? Vanoli non lo vede, ma i suoi estimatori sì e una cessione...

Il mercato invernale sta per terminare, ma la Fiorentina è ancora attiva su diversi fronti per sistemare la rosa con cui puntare alla salvezza. Se in entrata si guarda soprattutto in difesa, in uscita potrebbero esserci novità in qualsiasi zona del campo, anche in quel centrocampo già ampiamente modificato.

Centrocampo trasformato

Gli addii di Richardson e di Sohm potrebbero non essere gli unici nella linea mediana viola. Oltre a Nicolussi Caviglia, ai margini della Fiorentina e da inizio mercato al centro di una trattativa fra Cagliari e Venezia (proprietaria del cartellino), un altro giocatore che potrebbe abbandonare Firenze è Fazzini. L'ex Empoli è completament uscito dai radar, fra infortunio e scelte tecniche di Vanoli il classe 2003 non gioca un minuto in campionato dal 9 novembre, nella partita contro il Genoa.

Il possibile addio

Su di lui aveva chiesto qualche informazione il Bologna senza però approfondire molto il discorso. Gli estimatori di certo non mancano e nei prossimi giorni si capirà il futuro del giovane centrocampista. Il suo eventuale addio dopo pochi mesi sarebbe l'ennesima testimonianza di un mercato estivo a dir poco tragico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.