"Guardo solo la Roma e la Fiorentina", non può essere che la partita di Bove. E sul futuro...

“Guardo solo quelle, tutte le altre partite mi danno fastidio”, ha detto Edoardo Bove riferendosi alle partite di Roma e Fiorentina. Una, la capitale, è da sempre casa sua, l’altra, Firenze, è la famiglia dove è “rinato due volte”. Naturale allora che per lui la partita di oggi pomeriggio non può essere come le altre.

L'affetto delle tifoserie

Di giocatori che hanno indossato sia la maglia viola che quella giallorossa ce ne sono a iosa, ma pochi hanno ricevuto un affetto enorme da entrambe le tifoserie: Edoardo Bove è sicuramente uno di quelli. Per lui adesso, scrive il Corriere Fiorentino si tratta di rinascere ancora: tornando a giocare. Un cammino lungo e complicatissimo, fatto di visite, controlli, pareri.

Rientro in campo

L’obiettivo è ricevere tutte le rassicurazioni possibili e, soprattutto, le garanzie per non mettere a rischio la propria vita. Se tutto andrà per il meglio tra non molto riceverà l’ok per giocare in quei paesi dove i regolamenti (Germania e Inghilterra per esempio) glielo permetterebbero. Proprio per questo in estate non ha avuto possibilità o offerte concrete. In futuro, magari a gennaio, chissà.