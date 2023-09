Pedullà: "Vranckx solo una suggestione per la Fiorentina, che non ha ceduto al gioco al rialzo del Wolfsburg

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, sul proprio sito, ha parlato anche della trattativa portata avanti dalla Fiorentina per Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg che sembrava molto vicino a vestire la maglia viola. Questo quanto si legge sul sito del giornalista: "Suggestione, ma con tanta fantasia, delle ultime due settimane di calciomercato. Al punto che quella fonte garantiva di un’operazione in chiusura, con il via libera del Wolfsburg. In realtà di chiuso c’era poco.

Anzi, esattamente il contrario: la Fiorentina aveva rinunciato e chiuso le porte (proprio così) dinanzi al gioco al rialzo del club tedesco che evidentemente non avrebbe voluto rinunciare al centrocampista ex Milan. Forse (senza forse) già in quei giorni la Fiorentina stava pensando nuovamente a Maxime Lopez, dopo i sondaggi della settimane precedenti, che sarebbe arrivato proprio l’ultimo giorno di mercato in coincidenza con la cessione di Sofyan Amrabat al Manchester United".