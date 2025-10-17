Mai in gruppo e precauzione, molto difficile vedere Kean contro il Milan. Ecco come sta l'attaccante viola

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulle condizioni fisiche di Moise Kean a poche ore da Milan-Fiorentina. L'attaccante viola si è infortunato alla caviglia con la Nazionale e in queste ore e sotto osservazione dei medici gigliati.

Mai in gruppo

Le possibilità di vederlo contro i rossoneri sono però minime, visto che Kean ad oggi non si è mai allenato in gruppo con i compagni dal suo rientro a Firenze e presumibilmente non lo farà nemmeno oggi.

L'annuncio di Pioli

Pioli in conferenza stampa questo pomeriggio farà sicuramente chiarezza sulle condizioni del suo attaccante, ma salgono le quotazioni che lo vedono out dalla sfida. In questo caso vale anche la tanta precauzione in vista del fitto calendario, nonostante l'infortunio sia meno grave del previsto.