Ma quale ritorno alla Fiorentina... Palladino potrebbe ripartire dalla Premier League!

Da Firenze non è arrivata nessuna chiamata concreta per Raffaele Palladino per il suo ritorno alla Fiorentina, visto che i ragionamenti sul suo possibile ritorno sono stati interni alla società viola e soprattutto sulle sue richieste fatte giungere ai dirigenti viola per un suo possibile nuovo approdo in gigliato.

Torna a squillare il telefono di Palladino?

Ma il telefono dell'ex allenatore viola potrebbe tornare presto a squillare. Come riporta Matteo Moretto sul canale You Tube di Fabrizio Romano, il Wolverhampton ha esonerato da qualche ora Vitor Pereira. L'allenatore portoghese aveva fatto bene la scorsa stagione, ma ha pagato un avvio di 2025/26 a dir poco disastroso.

I nomi in pole

Così i Wolves starebbero guardando in Italia per il suo successore. Tra i nomi in pole ci sono quelli di Tudor e Thiago Motta, entrambi ancora legati alla Juventus da contratti molto onerosi. Ma gli arancioneri starebbero pensando anche a Raffaele Palladino. Una situazione in evoluzione tutta da seguire.