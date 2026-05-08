Di Livio: "Alla Juve capisci che non sei protetto da nessuno. Vi racconto gli scherzi alla Fiorentina con Mijatović"

In una lunga intervista concessa a Tuttosport, l'ex Juventus e Fiorentina Angelo Di Livio ha ricordato alcuni momenti della sua carriera, tra cui anche alcuni ricordi in viola.

Aneddoto viola

Tra gli aneddoti anche il rapporto in viola con Predrag Mijatović, autore del discusso gol che nel 1998 negò la Champions League alla Juventus. Un episodio che Di Livio non ha mai dimenticato: “Non sa quante gliene ho fatte passare: lui si vantava e io rispondevo con schiuma nel letto e dentifricio nelle scarpe. Gli dicevo sempre: ‘Adesso la devi pagare’”, anche se, dice “era un ragazzo adorabile e un grande compagno”.

E sulla sua avventura alla Juventus

"Alla Juve capisci che non sei protetto da nessuno. Gli scudetti sono stati tolti a campioni come Buffon, Del Piero, Nedved e Cannavaro. Eravamo semplicemente forti, il resto sono chiacchiere. Parlate pure quanto volete, noi pensavamo soltanto a vincere”.