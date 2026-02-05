L’Udinese può ritrovare il proprio bomber proprio contro la Fiorentina
Keinan Davis resterà fuori un mese. Questi i tempi di recupero per l'attaccante dell'Udinese dopo la lesione all'adduttore. Il classe ’96 inglese potrebbe tornare per il match con la Fiorentina in programma l'1 marzo in Friuli.
Infortunio meno grave del previsto
Già le prime indiscrezioni riferivano di un infortunio da monitorare, da approfondire attraverso i consueti accertamenti strumentali, ma che avrebbe potuto essere meno grave del previsto, o meglio di quanto si temesse a caldo.
Runjaic tira un sospiro di sollievo
La lesione all’adduttore della gamba sinistra, un infortunio che non è grave come si temeva, quando qualcuno ha azzardato un rientro dopo la sosta di fine marzo. Invece il capocannoniere friulano dovrebbe rientrare ben prima.
