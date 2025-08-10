​​
Moretto: "Comuzzo è in cima alla lista del Milan. I contatti fra le società sono stati avviati prima della cessione di Thiaw. In settimana attese importanti novità"

L'esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale You Tube di Fabrizio Romano, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione attorno a Pietro Comuzzo.

“Allegri vuole un difensore centrale italiano, giovane e con caratteristiche fisiche - ha detto Moretto - Il primo nome della lista del Milan è Comuzzo della Fiorentina. I contatti sono stati avviati prima della cessione di Thiaw al Newcastle e nella prossima settimana subiranno un'accelerazione. I rossoneri non hanno fretta, ma nei prossimi giorni ci saranno sicuramente delle novità". 

