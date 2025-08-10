L'esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale You Tube di Fabrizio Romano, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione attorno a Pietro Comuzzo.

“Allegri vuole un difensore centrale italiano, giovane e con caratteristiche fisiche - ha detto Moretto - Il primo nome della lista del Milan è Comuzzo della Fiorentina. I contatti sono stati avviati prima della cessione di Thiaw al Newcastle e nella prossima settimana subiranno un'accelerazione. I rossoneri non hanno fretta, ma nei prossimi giorni ci saranno sicuramente delle novità".