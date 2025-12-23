Il piccolo Tommy, la passione per la Fiorentina e gli sberleffi dei compagni in terra lombarda. "Il suo sogno? Conoscere Dodô"

Essere tifosi della Fiorentina in una terra di strisciati è davvero duro, specie se si è bambini e specie se la squadra va così male.

La storia raccontata dalla madre

Però Tommy, piccolo cuore viola in terra lombarda, continua ad andare in giro con il giubbotto e la maglia viola addosso, con grande orgoglio. Una storia, la sua, che ha fatto breccia sui social. Portata alla luce dalla madre Vania, toscana della Lucchesia trapiantata a Lodi dal 2008, che ha raccontato gli sberleffi che il figlioletto doveva subire ogni giorno in classe per le sconfitte puntualissime della sua squadra del cuore, ha fatto breccia ovunque, almeno negli ambienti legati alla Fiorentina.

“Ci hanno contattato tanti Viola Club”

“Incredibile, non pensavo proprio potesse avere tanta eco questa piccola vicenda – racconta Vania a La Nazione – Tanti viola club ci hanno contattato per invitare Tommy a vedere la partita con loro, anche dalla curva Fiesole dei ragazzi ci hanno scritto tanto che alla fine mio figlio, che è sempre fiducioso nella salvezza della Fiorentina, un bel giorno mi ha detto: “Mamma, pazienza anche se andiamo in serie B, io sono contento lo stesso perché lo vedi quanti tifosi come me ci sono?”.

“Gli piacerebbe conoscere Dodô”

E poi: “Lui fa il portiere ma il suo giocatore preferito stranamente non è De Gea ma Dodô Il suo sogno sarebbe incontrarlo. E chissà che un giorno non capiti davvero...”.