In casa Lazio i problemi non finiscono mai. Un'emergenza economica ben oltre il mercato
Tra le contendenti a un posto in Europa, tra le quali ci sarebbe anche la Fiorentina, c'è chi se la passa malissimo ormai da mesi. La situazione economica della Lazio è un disastro: non c'è il mercato bloccato nell'ultima estate, anzi, forse rappresenta solo la punta dell'iceberg.
Lazio, è ancora allarme rosso
Il presidente biancoceleste Claudio Lotito è alla disperata ricerca di nuovi contratti di sponsorizzazione per un maggiore guadagno, come riportato da Tuttomercatoweb.com. L'obiettivo del patron biancoceleste è tornare all'equilibrio finanziario entro poco tempo grazie alle plusvalenze ottenute dai giocatori.
E la rosa come cambierà?
Insomma, mentre la Lazio cerca nuove fonti di reddito, il futuro mercato resta un dilemma, vista la necessità di monetizzare dalle cessioni. Nel mentre, la squadra allenata da Sarri resta a tre punti in quattro partite dopo aver perso anche il derby.