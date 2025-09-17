Ieri il primo allenamento col pallone, ma oggi è già aria di mercato: interessamento da oltreoceano per Kouamé

Solo ieri Christian Kouamé ha riallacciato gli scarpini, scendendo in campo e allenandosi col pallone per la prima volta dallo scorso aprile, quando fu fermato dalla rottura del legamento crociato. Eppure, per l'ivoriano potrebbe già essere aria d'addio.

L'offerta a stelle e strisce

Lo riporta Africafoot.com: Kouamé avrebbe ricevuto le attenzioni da parte del club statunitense Charlotte FC, dalla MLS, il massimo campionato a stelle e strisce. Essendo fuori dalla lista europea, ma non da quella per la Serie A, la marginalità di Kouamé nelle gerarchie di Pioli sembra aprire le porte a questa soluzione: Charlotte avrebbe infatti pronto un triennale, con opzione per un altro anno.

Occasione ghiotta

Uno stipendio importante da tenere a libro paga - circa 1.7 milioni annui - per un esubero, con la Fiorentina che quindi vaglierà molto bene le opzioni per la cessione dell'ivoriano.