Non c'è pace per l'Atalanta: a un mese dal suo arrivo Zaniolo è già ai box

Non c'è pace in casa Atalanta. Dopo il grave infortunio di Scamacca, si ferma anche un giocatore che i nerazzurri hanno appena acquistando, battendo proprio la concorrenza della Fiorentina.

Zaniolo già out

Parliamo ovviamente di Nicolò Zaniolo, che ha accusato una tendinite al piede sinistro e dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti nei prossimi giorni. Gasperini spera non sia niente di grave, intanto però rischia di perdere un'altra pedina per l'inizio del campionato e soprattutto per la Supercoppa Europea contro il Real Madrid.