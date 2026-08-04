Ancora pochi giorni e la Fiorentina conoscerà il primo avversario ufficiale della sua stagione

Venerdì 14 agosto comincerà ufficialmente la stagione della Fiorentina, con la gara valida per il primo turno di Coppa Italia. Alla luce del pessimo piazzamento nello scorso campionato i viola dovranno partire dai 32esimi di finale e affronteranno una tra Ravenna e Benevento.

Pochi giorni e sapremo

Grosso e i suoi calciatori conosceranno la loro avversaria tra pochi giorni, per la precisione domenica sera. Proprio il 9 agosto alle ore 21 infatti è in programma la sfida tra Benevento e Ravenna allo stadio Ciro Vigorito.