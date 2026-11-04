Angeloni: "Vogliamo andare più avanti possibile in Youth League. I ragazzi potranno misurarsi ad un livello ancora più alto"

Ai canali ufficiali gigliati, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato dopo il passaggio del turno della squadra di Andreazzoli, che ha superato con un totale di 8-0 i bulgari del Septemvri Sofia in Youth League, avanzando così in Europa.

‘Vittoria meritata, il mister aveva chiesto…’

“I ragazzi sono stati molto bravi nelle due partite, hanno interpretato bene la doppia sfida, mettendo già dalla prima gara un'importante sigillo. Oggi era un banco di prova, il mister aveva chiesto maturità ai ragazzi, che lo hanno ascoltato in pieno. Vittoria meritata, mai la Fiorentina era arrivata al terzo turno di Youth League, è una gioia per tutti, anche per la prima squadra che ci segue sempre con grande attenzione”.

‘Obiettivo andare più avanti possibile’

"Un ulteriore passo che darà modo di confrontarci ad un livello ancora più alto, importante per la crescita dei ragazzi. L'obiettivo è andare più avanti possibile e confrontarsi con realtà diverse. Vedremo dove potremo arrivare, ma vogliamo crescere e migliorare”.