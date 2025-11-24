Sale la grinta, scendono i falli: la Fiorentina prima in una classifica insolita, ma Vanoli non c'entra

Curiosa classifica primeggiata dalla Fiorentina - ex aequo con la Lazio - riguardo alle infrazioni commesse in partita: nonostante l'arrivo di Vanoli sembri aver portato grinta all'ambiente, è una media che col nuovo mister si è abbassata.

Più falli di tutti

La Fiorentina, infatti, è la squadra che ha commesso più falli nelle ultime dieci partite (assieme appunto a quella di Sarri), avendone messi insieme ben 178, quasi 18 a partita. Il distacco dal Bologna, terzo, è proprio di 18 falli: seguono poi a ruota Roma e Como, con Genoa e Cagliari più indietro.

Una media in calo

Eppure, contrariamente a quanto si potesse credere, Vanoli ha abbassato la media dei falli commessi, collezionandone 26 nelle ultime due: nelle 8 precedenti, sotto la guida di Pioli, ne sono arrivati in media 19.