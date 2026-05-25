Approvata variante per nuovi interventi temporanei nelle aree esterne allo stadio. Investimento di quasi mezzo milione

Il Comune di Firenze fa sapere tramite nota ufficiale dei cambiamenti relativi ad alcuni interventi temporanei resosi necessari nell'ambito della ristrutturazione dello stadio della Fiorentina.

Servono interventi

Con l’obiettivo di mantenere la compatibilità dei lavori del Franchi con lo svolgimento delle partite della Fiorentina, il Comune di Firenze ha infatti approvato un’apposita variante per realizzare una serie di interventi temporanei nelle aree esterne allo stadio. I lavori interesseranno in questa prima fase piazzale Campioni del ’56 e l’angolo sud-ovest del giardino Niccolò Galli, con opere pensate per migliorare accessi, percorsi e gestione dei flussi durante gli eventi sportivi. Il provvedimento nasce dalle esigenze emerse durante l’avanzamento dei lavori di riqualificazione dello stadio e dalla necessità di riorganizzare alcune aree esterne per consentire il proseguimento del cantiere mantenendo al tempo stesso l’utilizzo parziale dell’impianto nella stagione 2025/2026.

I costi dell'operazione

Sempre dal Comune fanno sapere che gli interventi previsti in questa fase avranno carattere temporaneo e serviranno a garantire condizioni adeguate di sicurezza e accessibilità per pubblico, mezzi di servizio ed emergenza, anche nelle giornate di gara. L’investimento complessivo previsto è di circa 447mila euro, Iva inclusa.