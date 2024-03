C'è un nuovo indizio sul ritorno in campo di Castrovilli: il numero di maglia... Con la Primavera

Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore (LEGGI QUI), si avvicina il ritorno in campo di Gaetano Castrovilli con la maglia della Fiorentina. Per il momento quella della Primavera. La conferma della sua presenza per la partita contro il Milan in programma domani è arrivata tramite la comunicazione della società viola per il numero di maglia che indosserà il centrocampista viola.

Numero 20, così come per Dodo e Infantino, che avevano occupato lo slot “fuoriquota” in due partite giocate a febbraio. Il rientro graduale e poi Italiano avrà una nuova pedina da utilizzare.