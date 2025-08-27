Il Crystal Palace spera di trattenere il suo capitano, ma intanto avanza per un difensore del Manchester City. E il sostituto di Eze...
Giornate intense in casa Fiorentina sul fronte mercato, ma anche la rivale più temuta in Conference League, il Crystal Palace, ha tanto da fare prima della chiusura dei battenti della finestra estiva di trattative.
Obiettivo trattenere Guehi
Le Eagles sperano di trattenere il capitano Marc Guehi, difensore e leader del reparto arretrato, da 4 anni inamovibile nella difesa rossoblù, ma intanto si muovono per un altro difensore. Il club di Glasner ha offerto 15 milioni di sterline per Manuel Akanji, centrale svizzero del Manchester City.
Arriva un talento dalla Liga
Il Palace ha poi chiuso per il sostituto della propria stella, Eberechi Eze, passato all'Arsenal, prelevando Yeremi Pino dal Villarreal. Trattativa chiusa col club spagnolo, sulla base di circa 30 milioni di euro. Il talentuso classe 2002 è pronto a sbarcare in Premier League, prendendo il posto dell'ex leader tecnico del club di Selhurst Park.