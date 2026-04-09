La probabile formazione della Fiorentina: in porta torna De Gea, centrocampo obbligato per Vanoli. L'attacco sulle spalle di Piccoli
Sarà una Fiorentina decimata quella che stasera, nell'andata dei quarti di Conference League, tenterà l'impresa sul campo del Crystal Palace. Senza Kean, Solomon, Parisi e Fortini, Vanoli deve correre ai ripari e schierare un undici pressoché obbligato.
Le scelte
Tra i pali torna De Gea, dopo l'alternanza tra Lezzerini e Christensen nei turni precedenti. In difesa Dodo, rientrato tra i convocati, prende posto a destra, con Pongracic e Ranieri centrali e Gosens a sinitra. Ndour, Fagioli e Mandragora le uniche scelte a centrocampo, con Harrison e Gudmundsson esterni offensivi a sostegno di Piccoli.
La probabile formazione
La probabile formazione della Fiorentina: De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All.: Vanoli.