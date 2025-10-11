Le caviglie che fanno tremare Allegri in vista della Fiorentina: Pulisic in campo contro pronostico ma c'è un altro allarme per i rossoneri

L'incrocio della notte tra Usa ed Ecuador ha chiamato in causa due calciatori del Milan e su entrambi si abbattono le preoccupazioni dei rossoneri e di Max Allegri, in vista della ripresa del campionato con la Fiorentina. Su tutti Pulisic, che non si è allenato in Nazionale per un fastidio alla caviglia ma è sceso comunque in campo al 73' e dovrebbe quindi tornare da disponibile.

L'esterno mancino Estupinan invece era titolare ma è uscito al 44' proprio per un problema alla caviglia: sarà fuori nel prossimo match dell'Ecuador contro il Messico e rischia a questo punto anche per la sfida ai viola di domenica prossima.