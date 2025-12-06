La settimana di cronoprogramma e sopralluoghi al Franchi. C'è voglia di accordo tra Funaro e Ferrari ma la deadline viola incombe

La fine del 2025 era stata indicata dal Dg Ferrari come deadline per poter entrare come Fiorentina nell'affare restyling del Franchi: il tempo corre e la scadenza ormai incombe ma la settimana che si apre lunedì potrebbe portare propri dei passi concreti in tal senso, come riportato da La Nazione. Mercoledì alle 12,30 andrà in scena un sopralluogo con le commissioni Infrastrutture e Sport e potrebbe essere svelato il famoso cronoprogramma, da riadattare in seguito ai noti ritardi.

Cronoprogramma quindi e conseguenti firme sulla variante al progetto. I contatti tra la sindaca Funaro e la Fiorentina vanno comunque avanti, con una generale impressione di voler chiudere positivamente l'accordo: sul piatto ci sono 50-60 milioni e le note condizioni del club viola. Dalla concessione dell'impianto spalmata su più anni a un canone agevolato e il controllo totale sul secondo lotto dei lavori.