Franceschini pesca a piene mani dalla Fiorentina Primavera per la sua Italia. C'è anche un prospetto dell'Under 18 viola tra i convocati

Il commissario tecnico dell’Italia U18, Daniele Franceschini, ha convocato 22 giocatori per la doppia amichevole contro l’Austria il 21 e il 24 marzo a Merano. Nell’elenco figurano ben 5 calciatori della Fiorentina, dei quali 4 attualmente nel gruppo della Primavera e uno dell'Under 18.

Un esordio e una chiamata dall'Under 18 viola

Prima chiamata per il portiere classe 2006 della Fiorentina, Pietro Leonardelli, di recente guadagnatosi spazio tra i pali della Primavera di Galloppa, quindi il duttile esterno Niccoló Fortini e gli attaccanti Riccardo Braschi e Maat Daniel Caprini. Convocato anche il classe 2006 Lapo Deli, centrocampista in forza alla Fiorentina Under 18 di Papalato.

Di seguito l’elenco dei convocati

Portieri: Pietro Leonardelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Spezia);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Matteo Cocchi (Inter), Niccolò Fortini (Fiorentina), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Francesco Crapisto (Juventus), Lapo Deli (Fiorentina), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta), Filippo Scotti (Milan);

Attaccanti: Riccardo Braschi (Fiorentina), Maat Daniel Caprini (Fiorentina), Seydou Fini (Standard Liegi), Matteo Spinaccè (Inter).