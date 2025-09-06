Successo in amichevole ma ugualmente di grande prestigio per l’Italia Under 20 di Carmine Nunziata, che batte a domicilio l’Inghilterra a Chesterfield, per 2-1. L’Italia segna al 18’ con Riccio, che firma un bel gol da fuori sull’assist di Cama, portandosi in vantaggio. L’Inghilterra però reagisce e pareggia con Danns, capitano britannico, appena due minuti dopo: si va così all’intervallo sul punteggio di 1-1.

Harder protagonista

Nella ripresa l’Italia la gara è combattuta ed incerto, con l’equilibrio che si rompe solo all’88’. Gli Azzurrini passano in vantaggio con Iddrisou, che sfrutta una bella incursione del viola Harder, ieri con la maglia numero 4. Il centrocampista classe 2005 della Fiorentina in prestito al Padova, partito dalla panchina e subentrato, si rivela così decisivo. Cross al centro e gol di Iddrisou, attaccante dell’Inter, per il vantaggio italiano.

C’è anche un attaccante viola

Del gruppo azzurro fa parte anche un altro giocatore della Fiorentina, Maat Daniel Caprini, classe 2006. Il versatile attaccante viola in prestito al Mantova è partito in panchina contro l’Inghilterra, ma il numero 11 azzurro dovrà farsi trovare pronto perché Nunziata ha affermato che darà più spazio a chi ha giocato meno nella sfida di martedì prossimo contro la Germania a Reutlingen.