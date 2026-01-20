Nella puntata di AuraSport, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato di Rocco Commisso e della sua scomparsa, intervenendo sulla sua avventura alla Fiorentina.

Le parole su Commisso

“Commisso è quello che ha tirato fuori tutto lo schifo nel mondo calcistico e politico. Non aveva niente da perdere, non doveva dire grazie a nessuno. Questo uomo è morto senza vedere finito il Franchi, ha costruito il Viola Park e gli hanno fatto passare la voglia di costruire altro di importante. E' stato criticato e gli hanno messo i bastoni tra le ruote. Renzi voleva portare a Firenze il fondo PIF dopo che Commisso aveva già investito nel Viola Park”.

La (s)fortuna della Fiorentina

"La Fiorentina è stata sfortunatissima a perdere prima Barone e poi Commisso. Era stata fortunata a trovare una proprietà come la loro, erano due uomini con le palle che si erano fatti in America, anche a livello imprenditoriale. In Italia erano due giganti che non avevano niente a che fare con il calcio italiano".