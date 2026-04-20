La Gazzetta dello Sport: Jolly salvezza, idea Rugani per la difesa
Una pagina su La Gazzetta dello Sport per il match di stasera tra Lecce e Fiorentina.
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Il titolone della ‘rosea’ è: “Jolly salvezza”. E ancora: “Il Lecce a caccia della svolta La Fiorentina vede l’obiettivo”. Sommario: “La Viola con tre punti andrebbe a -11 sulla zona rossa. I salentini vengono da 4 ko di fila”.
Idea Rugani
In taglio basso ci sono le novità di Vanoli: “Idea Rugani per la difesa Brescianini è recuperato”.
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