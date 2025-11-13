Ed ecco la "Legge Bove" presentata al senato. L'ex viola fa da testimonial

Sarà presentato lunedi prossimo a Roma un disegno di legge, denominato "Legge Bove sul primo soccorso", promosso dai senatori Marco Lombardo e Carlo Calenda, che punta a migliorare la formazione al primo soccorso.

Testimonial d'eccezione

Oltre ai promotori del testo e a diverse cariche politiche, sarà presente anche il testimonial della legge, ovvero Edoardo Bove. Il calciatore andò in arresto cardiaco il primo dicembre 2024, durante la partita tra Fiorentina e Inter.

Fondamentale il primo soccorso sul campo

Le situazione apparve subito per quel che era, ovvero gravissima: se è ancora in vita, Bove può dire grazie al soccorso ricevuto immediatamente sul campo.