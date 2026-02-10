Trevisani: "Fossi nell'Inter riporterei a casa Aleksandar Stankovic e gli farei fare un anno alla Fiorentina"
Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato ai canali di Cronache di Spogliatoio di Aleksandar Stankovic, figlio del più noto Dejan ex Inter. Il figlio d'arte gioca nel Club Brugge, ma è nato calcisticamente con i nerazzurri. L'Inter ha una clausola di recompra su di lui a 22 milioni di euro per l'estate.
Le parole di Trevisani
“Aleksandar ha proprio tutto: testa girevole, tiro, calcio, ha proprio calcio dentro, visione di gioco. Se tiene ad un livello superiore, vale cifra che inizia col 3 o col 4”.
“Lo manderei alla Fiorentina”
"Lo riporterei a casa e gli farei fare un anno alla Fiorentina, alla Lazio, prima dell'Inter. E per me Filip, come talento, è ancora più forte del fratello e anche del padre, che è top 5 giocatori miei preferiti in assoluto. Filip Stankovic sarebbe già ora tra i migliori 10 della Serie A".