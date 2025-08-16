Si conclude il duello con il Bologna per Zanoli. Il giocatore pronto a lasciare Napoli, ma non sarà Italiano ad accoglierlo...

Il terzino destro Alessandro Zanoli è in procinto di lasciare Napoli. Dopo settimane in attesa, il club partenopeo ha dato il via libera alla sua cessione, che adesso sembra solo una formalità.

Finalmente il club di Aurelio De Laurentis è riuscito a portare a casa Juanlu Sanchez dal Siviglia, sbloccando la cessione del terzino ex Genoa. Da settimane si parlava di affare fatto fra Napoli e Bologna, che aveva sorpassato anche la concorrenza della Fiorentina. Nelle ultime ore però, un po' a sorpresa, è emersa con forza l'Udinese. La squadra friulana sembra ormai vicina all'accordo con il Napoli e il giocatore.