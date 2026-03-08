Il Rakow arriva lanciato all'ottavo di finale con la Fiorentina: successo secco in casa e quarto posto in Ekstraklasa

Se Firenze piange, Czestochowa invece ride perché il Rakow sta andando molto bene in Ekstraklasa e oggi ha battuto per 2-0 il Pogon Stettino in casa. A segno il norvegese Brunes dopo 10 minuti e Makuch al 74' mentre nel mezzo era arrivata l'espulsione di Ali del Pogon.

Era l'ultimo impegno per la squadra di Tomczyk prima di presentarsi al Franchi giovedì per il match d'andata degli ottavi di Conference. Dove chissà quale versione di Fiorentina si troveranno di fronte i polacchi, sulla carta favoriti per il piazzamento nella fase campionato.