Gasperini fa un favore alla Fiorentina e ferma il Genoa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è conclusa con Roma e Genoa anche questa giornata di Serie A, che vede la Fiorentina ancora ultimissima in classifica. Tuttavia, i giallorossi hanno fatto un favore (se così si può definire, ndr) ai viola.

La Roma dà una mano ai Viola nella lotta salvezza

Infatti i padroni di casa in scena all'Olimpico hanno battuto il Genoa guidato dall'ex capitolino De Rossi per 3-1. In rete Soule, Kone e Ferguson per la squadra allenata da Gasperini, mentre per il grifone il gol della bandiera è stato siglato da Ekhator.

Il Genoa resta nel mirino

A seguito di questo risultato i liguri rimangono in zonan calda, fermi a quota 14 punti, rimanendo nel mirino della Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Roma 33, Juventus 32, Como 27, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.