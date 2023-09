Zanetti: "Sono felicissimo di vedere giovani argentini in Serie A come Beltran. Crescerà molto con il suo nuovo percorso"

L'impatto dell'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran con la Serie A è stato tutto sommato più che positivo, nonostante manchi ancora il primo gol in maglia viola. Dell'ex River Plate ha parlato anche la leggenda albiceleste dell'Inter Javier Zanetti.

Ecco le sue parole a Planetwin365.news: “Sono felicissimo di vedere in Serie A giocatori argentini, soprattutto se giovani, come Beltran della Fiorentina. Un percorso in Italia fa crescere molto e infatti cresceranno, il campionato italiano aiuta molto, come successo a me”.