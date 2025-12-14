Torna fra i convocati, ma per Fagioli il dolore persiste. Vanoli non lo rischia e al suo posto va sull'usato sicuro

Il centrocampista ex Juventus Nicolò Fagioli è rientrato fra i convocati dopo l'esclusione nella gara di Conference League contro la Dinamo Kiev. La sua presenza in campo oggi però è tutt'altro che scontata.

Infortunio di lieve entità

Fagioli ha rimediato una brutta contusione al piede durante la partita contro il Sassuolo. La botta è stata così forte che inizialmente lo staff medico viola aveva temuto una microfrattura. Per fortuna l'entità dell'infortunio è più lieve, ma il calciatore non sembra pienamente recuperato.

Ma il dolore persiste

Come scrive La Repubblica infatti, nonostante sia rientrato fra i convocati, il classe 2001 accusa ancora molto dolore. Vanoli dovrebbe optare così per il suo sostituto naturale Nicolussi Caviglia. Solamente se le sensazioni di oggi del calciatore saranno positive allora potrebbe essere schierato a partite in corso in caso di necessità.