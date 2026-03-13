Bucciantini: “Mandragora e Ranieri hanno un conto aperto con la Conference. Salvezza? Ricordiamoci che la Fiorentina era a meno dieci”

Il giornalista e opinionista per Sky Sport Marco Bucciantini ha commentato così la vittoria della Fiorentina con il Rakow: “Il gol di Ndour è molto particolare, lo fa in totale decontrazione, un colpo da riscaldamento nel momento più difficile della serata. Un gol molto bello e ovviamente importante per riprendere subito la partita. Mandragora, Ranieri, tutti coloro che hanno perso le due finali hanno un conto aperto con la Conference, solo che non è facile viverla bene finché hai il conto aperto con il campionato. L’ultimo posto per la salvezza comunque si assegna spesso all’ultima giornata, e bisogna ricordare che la Fiorentina a un certo punto era a dieci punti dalla salvezza, quindi sicuramente un miglioramento in questi mesi c’è stato”.

“La Fiorentina non è una squadra da calendario”

Poi ha aggiunto: “Il calendario lascia il tempo che trova. La Fiorentina non è una squadra da calendario, nel senso che ha perso con Lecce e Verona e poi è andata a vincere a Bologna e a Como, facendo sei punti che sulla carta non avrebbe dovuto fare. Parisi è un giocatore fondamentale per questa squadra, è quello che ha permesso a Vanoli di cambiare modulo con la sua duttilità e la sua rapidità. La Fiorentina ha potuto fare qualcosa di diverso negli ultimi mesi del 2025, prima di poter intervenire sul mercato”.