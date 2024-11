Nella serata di Nations League è andata in scena Ungheria-Germania, terminata 1-1: al gol di Felix Nmecha, che aveva aperto le danze al 76simo minuto, ha risposto un rigore, causato da un fallo di mano, trasformato dal solito Szoboszlai allo scadere (90+9').

Tanto spazio anche per il terzino della Fiorentina Robin Gosens, entrato all'intervallo per sostituire Joshua Kimmich: operando da terzino sinistro, ha giocato una buona partita. Nella partita scorsa, il 7-0 netto contro la Bosnia, l'esterno viola non era sceso in campo.